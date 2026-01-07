Uil – Gratitudine al Prefetto Carnevale e auguri di buon lavoro al Prefetto Aprea

La UIL di Brindisi augura buon lavoro a S.E. Guido Aprea, nuovo Prefetto di Brindisi, ed assicura fin da subito la massima collaborazione in tutti i confronti fra le Parti Sociali utili a tutelare e promuovere il lavoro, i lavoratori e la crescita economica, sociale e culturale nel territorio brindisino. Il Sindacato è consapevole di quanto l’Ufficio Territoriale del Governo sia divenuto in questa fase storica, qui a Brindisi in modo evidente, il punto ultimo di tutela di quei valori costituzionali di solidarietà sociale e dignità del lavoro che di frequente non trovano in altre Istituzioni interlocutori sensibili ed all’altezza delle complesse sfide moderne. In questi anni a Brindisi il ruolo svolto dalla Prefettura, accanto e ben oltre gli ordinari compiti istituzionali, è stato decisivo per accompagnare centinaia di lavoratori in Transizione verso un futuro possibile. Testimonianza tangibile è stata la nomina del prefetto Carnevale a Commissario Straordinario del Governo su questo territorio, ruolo che S.E. continuerà ad assolvere – ne siamo certi in modo encomiabile – nonostante la nuova sede di assegnazione. Al prefetto Carnevale, oltre alla gratitudine per quanto ha fatto per il nostro territorio in questi anni, rinnoviamo la più ampia collaborazione a proseguire nella risoluzione positiva delle tante vertenze ancora sul tavolo. Siamo fiduciosi che la stessa energia e disponibilità verso il mondo del Lavoro e del Sociale caratterizzerà anche l’azione del nuovo prefetto Aprea.