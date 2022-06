UIL/PA – L’1 LUGLIO SCIOPERO DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ADERISCONO A QUESTO SINDACATO

sciopero di categoria.

Esperito in data 25 maggio 2022 il tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi con esito negativo,

continuando a persistere da parte del Comandante VV.F. di Brindisi il mancato rispetto di corrette relazioni

sindacali, ovvero di atteggiamenti che rasentano forme persecutorie nei confronti non solo della UIL PA

VV.F., ma anche nei confronti del personale operativo ed, in particolare, degli iscritti a questa

Organizzazione Sindacale, oltre al verificarsi di uno stato di precarietà causata dal non affrontare un

improcrastinabile riassetto del settore tecnico-amministrativo, ormai palesemente allo sbando ed in alcune

situazioni che rasenta il ridicolo. Essendo risultato vano l’impegno profuso dalla scrivente per migliorare

le relazioni sindacali, per ricomporre un tavolo di contrattazione sindacale, al fine di superare con spirito

costruttivo le situazioni legate ad una cattiva, incoerente e quindi precaria organizzazione del soccorso,

considerate le mancate risposte del Comandante e la sua totale chiusura rispetto alla positiva risoluzione

della vertenza ci vediamo costretti ad assumere una forte e decisa azione sindacale. Pertanto, a fronte di

quanto succintamente sopra rappresentato, la scrivente proclama una prima giornata di sciopero del

personale del Comando di Brindisi per il giorno 01/07/2022. L’estrema ratio che ha portato la scrivente ad

assumere questa posizione consiste nel rifiuto di vedere giornalmente colpiti i diritti e la dignità dei

lavoratori VVF del Comando di Brindisi, come più volte denunciato. L’astensione dal lavoro, della durata

massima di quattro ore, sarà così articolata:

tutto il personale del Comando Prov.le VV.F. di Brindisi, compreso quello in servizio nelle sedi distaccate

(porto, aeroporto, francavilla fontana e ostuni), dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Durante l’astensione dal lavoro sarà garantito il soccorso tecnico urgente alla popolazione.

Il Segretario Territoriale

Francesco SPERTO