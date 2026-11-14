UIL – Positivo avvio del progetto Bess a Cerano. Ma servono investimenti Enel ben più concreti!

L’arrivo nel Porto di Brindisi dei primi container utili al progetto BESS-Enel a Cerano è per il Sindacato una notizia positiva al pari di ogni altro investimento in nuovi processi produttivi che interessa il territorio. Nuovi investimenti significano, quasi sempre, nuovo lavoro e questo non può che essere accolto positivamente.

Tuttavia la nostra soddisfazione rimane moderata perché ci appare – e basta avere numeri alla mano per averne oggettiva conferma – una iniziativa fin troppo modesta da parte di una Società come ENEL che per decenni è stata protagonista indiscussa del tessuto industriale brindisino, sia in termini occupazionali che di impatto sul territorio. L’investimento BESS – sicuramente apprezzabile e positivo – non può essere nemmeno lontanamente paragonato ad una compensazione per le notevoli perdite occupazionali – dirette e dell’indotto – che la chiusura progressiva della Centrale Federico II ha comportato negli ultimi anni. Da qui la nostra soddisfazione… moderata.

La Transizione Ecologia a Sociale di cui a più riprese si è fatto portavoce il nostro Sindacato quando in tempi non sospetti si discuteva di superare il combustibile fossile per Cerano sono cadute nel vuoto. Nessun progetto alternativo credibile è stato mai avanzato da Enel per proteggere non solo migliaia di posti di lavoro qualificati maturati negli anni ma anche un avamposto fondamentale per l’equilibrio del Sistema Energetico Nazionale quale la Centrale Federico II. Eppure le proposte del Sindacato, tecnicamente fattibili e realizzabili, non sono mai mancate: dal Turbogas ad altre.

La UIL-UILTEC di Brindisi auspica che almeno il Tavolo sulla Decarbonizzazione ancora in essere possa portare quell’Accordo di Programma tanto atteso per il futuro del sito di Cerano e confermi i vari investimenti coordinati dal Ministero già più volte presentati alla presenza di Enel.

Brindisi – i suoi lavoratori, la sua gente – meritano rispetto e dignità. L’avvio concreto dell’investimento BESS è un segnale. Ora aspettiamo i veri fatti.

Il Segr.Reg. UILTEC Puglia e Coord. per Brindisi – Carlo Perrucci

Il Coord. Prov. UIL Brindisi – Fabrizio Caliolo