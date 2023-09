UIL – SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI, DAL PNRR UNA GRANDE OCCASIONE, MA OCCORRONO SUBITO PROGETTI E DESTINAZIONE DI RISORSE

Mettere in sicurezza è il primo e più importante comandamento in ogni attività produttiva. Il Sindacato, il nostro Sindacato, ha sempre avuto nella Sicurezza una stella polare irrinunciabile della propria azione. Lavorare in sicurezza, in ambienti e spazi strutturalmente sicuri, è fondamentale premessa per scongiurare ogni sorta di incidente ed infortunio e per garantire standard di servizi adeguati ad un Paese evoluto come l’Italia.

Questo è vero non solo in officina o in Azienda ma anche per i moltissimi edifici utilizzati per Pubblici Servizi come le sedi di Enti, Scuole e luoghi di aggregazione. Se nel caso delle realtà private è il singolo proprietario o Datore di Lavoro a dover dar seguito alla severa Normativa di settore, nel caso di strutture e servizi pubblici sono gli Enti di turno – Comuni, Province, Regioni, Stato – a dover garantire la massima sicurezza agli ambienti di lavoro ed aggregazione e questo, purtroppo, non sempre avviene.

Sul tema della sicurezza degli edifici di servizio pubblico la UIL e la FENEAL di Brindisi erano già intervenute congiuntamente negli scorsi mesi evidenziando l’importanza dell’argomento per garantire condizioni di Sicurezza a centinaia di lavoratori ed avventori di spazi pubblici. Fra tutti: gli edifici scolastici e la loro particolare e delicata utenza di giovanissimi, minori e infanti. Inoltre investire nella Sicurezza strutturale degli edifici rappresenta una importante opportunità di lavoro per molte realtà locali del settore edile locale, quindi la messa in circolo nella economia del territorio di importanti risorse.

Gli Stati generali della Sicurezza – che si svolgono in questi giorni a Roma ed ai quali la UIL e la FENEAL di Brindisi partecipano attivamente con propri delegati – vogliono ribadire proprio questo concetto: la Sicurezza è un obbligo di Legge ma soprattutto una primaria necessità per garantire salute e buon funzionamento dei Servizi ed una opportunità di ciclo economico notevole.

Il territorio di Brindisi è vasto ed articolato e presenta molte situazioni precarie per le quali gli interventi sono urgenti da tempo. La UIL e la FENEAL di Brindisi chiedono con forza che gli Enti Locali preposti pongano la massima attenzione a questo tema nelle progettazioni con fondi PNRR che si stanno portando avanti in questi mesi. Il PNRR e la sua necessità di «spendere subito e bene» risorse notevoli può essere una occasione imperdibile per mettere in sicurezza molti edifici, dare lavoro, generare indotto e garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti di molti servizi pubblici.

La UIL e la FENEAL di Brindisi solleciteranno personalmente i principali protagonisti della progettazione PNRR perché considerino la priorità della messa in sicurezza strutturale degli edifici a servizi pubblico – fra i quali Scuole, Presidi Sanitari e molti altri – a beneficio dell’intero territorio.

Il Coordinatore Provinciale UIL Brindisi Il Segretario Provinciale FENEAL UIL Brindisi

Fabrizio Caliolo Giovanni Librando