UILM Brindisi, un anno di crescita: +59% di iscritti e +32% di aziende sindacalizzate

Al Consiglio Territoriale presentati Casa UILM e il progetto “Generazione Lavoro”. Segretario Generale nazionale Uilm Sperti: Indotto Metalmeccanici «Non si smantella il presente in cambio di una promessa sul futuro».

In un Salone di Rappresentanza della UIL Brindisi gremito, ieri, 1° ottobre, il Consiglio Territoriale della UILM ha parlato di sindacato e vertenze, ma anche di futuro, di comunità e della responsabilità di essere un punto di riferimento per le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie.

Ad aprire il Consiglio Territoriale è stato il Segretario Generale Maurizio Flore, che ha posto all’attenzione dei presenti tre elementi che hanno caratterizzato l’intera giornata: da dove siamo partiti, ciò che abbiamo realizzato in pochi mesi e quale strada decidere di percorrere, tutti insieme.

Un percorso sostenuto da risultati concreti: il 59% di iscritti in più, una crescita del 32% delle aziende sindacalizzate e numerose nuove convenzioni territoriali dedicate agli iscritti e alle loro famiglie. Numeri che raccontano il rafforzamento dell’organizzazione, la fiducia raccolta nei luoghi di lavoro e la costruzione di una rete di servizi e opportunità sul territorio.

Ad ascoltare e confrontarsi con questa progettualità, un tavolo di presidenza di grande rilievo, con il Segretario Generale UILM Nazionale Davide Sperti, il Coordinatore Regionale UILM Riccardo Falcetta, il Segretario UIL Puglia Andrea Toma e il Coordinatore UIL Brindisi Fabrizio Caliolo. Una presenza che ha valorizzato il percorso territoriale e il legame tra categoria e Confederazione.

Numerosi gli interventi dei delegati, che hanno arricchito il confronto portando la voce degli stabilimenti brindisini. Dalla delicata vertenza che coinvolge l’indotto dei Metalmeccanici al settore aeronautico, la discussione ha attraversato le preoccupazioni e le prospettive del sistema produttivo locale, dando spazio anche alla valorizzazione della nautica, delle piccole imprese e dell’artigianato. Un confronto che ha legato le sfide dei grandi stabilimenti alla necessità di estendere ascolto e rappresentanza nelle realtà più piccole.

Sulle prospettive industriali brindisine, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione della sua presenza sul territorio, Sperti ha indicato una condizione fondamentale: «Non si smantella il presente in cambio di una promessa sul futuro». Per la UILM, gli annunci di investimento devono tradursi in cantieri, occupazione e tempi verificabili, attraverso un cronoprogramma pubblico, tutele forti per i lavoratori dell’indotto e degli appalti e percorsi di formazione capaci di generare lavoro sul territorio.

Le riconversioni industriali rappresentano una prospettiva da accompagnare con attenzione, senza considerare già acquisiti i risultati e senza lasciare indietro nessuno. Sul versante aeronautico, Sperti ha sottolineato la necessità che la crescita di Leonardo si traduca in benefici concreti per i lavoratori: carichi di lavoro consolidati, investimenti negli impianti, assunzioni stabili, formazione e sviluppo della filiera locale. La difesa delle competenze e la qualità dell’occupazione restano centrali in ogni processo di trasformazione e sviluppo.

È in questa prospettiva che si inserisce CASA UILM, presentata come una casa aperta agli iscritti e alle loro famiglie: un punto di riferimento per l’assistenza, la conoscenza dei diritti, l’accesso ai servizi e alle opportunità offerte dai contratti e dalle convenzioni territoriali.

Tra gli obiettivi e le nuove sfide è stato inoltre annunciato “GENERAZIONE LAVORO”, il progetto che vedrà protagoniste le scuole. Un impegno rivolto alle nuove generazioni, per avvicinarle al mondo del lavoro attraverso i temi della sicurezza, dei diritti, della cultura, della formazione e dello sviluppo, costruendo un legame più forte tra scuola, sindacato e territorio.

A concludere i lavori è stato il Segretario Generale UILM nazionale Davide Sperti, che, raccogliendo l’entusiasmo e la forte determinazione espressi dal Consiglio, ha ribadito la piena vicinanza della Segreteria nazionale nell’affrontare le vertenze e nell’accompagnare i percorsi di sviluppo del territorio. Un sostegno al lavoro della struttura brindisina e alle sfide che attendono le lavoratrici e i lavoratori.

“La forza dei risultati. L’orgoglio di essere UILM”: il messaggio della giornata si traduce nell’impegno a dare continuità alla crescita, affrontare le difficoltà e scegliere insieme la strada da percorrere, con una presenza sempre più vicina alle persone.