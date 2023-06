UILPA: ACCOLTO RICORSO PER EX MILITARI A CUI VENIVA NEGATA CAUSA SERVIZIO

UILPA Difesa: “Il TAR di Lecce dà ragione alla UILPA”.

“Accolto il nostro ricorso per gli ex militari ai quali veniva negata la

possibilità di accedere alla Causa di Servizio”.

Il 03 aprile u.s. il Dipartimento Militari Transitati della UILPA con analoga nota, avvertiva, senza

mezzi termini, che sarebbe stata impugnata nelle opportune sedi giudiziarie l’errata linea di condotta

intrapresa dalla Direzione della Previdenza Militare (Previmil) su indicazione della Ragioneria dello Stato,

con la quale i colleghi già riformati dal servizio militare ricevevano sistematicamente un diniego per le

istanze di causa di servizio presentate dopo la data di congedo ma entro il termine dei cinque anni.

In questi mesi, pur subendo gli attacchi puerili da parte dei leoni da tastiera di altre organizzazioni

sindacali, che si sono limitate a scrivere delle semplici locandine propagandistiche a mezzo social network,

NOI della UILPA non solo non abbiamo dato seguito alle loro provocazioni, ma abbiamo supportato

tutti i colleghi iscritti alla nostra O.S. e lesi da questo diritto negato.

Difatti il TAR di Lecce, con sentenza pubblicata pochi giorni addietro sul portale giustizia,

ha accolto il ricorso promosso dal Dipartimento Militari Transitati UILPA.

Ma vi è di più!

Ha condannato le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di

parte ricorrente, delle spese di lite, accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Per completezza d’informazione attendiamo ovviamente che spirino i 60 giorni e che scadano i

termini utili per un eventuale ricorso dell’amministrazione, la quale, occorre evidenziare, non si è neanche

presentata all’udienza in aula.

Pertanto ribadiamo a tutti che il Dipartimento Militari Transitati della UILPA Difesa con

competenza e professionalità, oggi più che mai, forte di questa prima vittoria grazie alla sentenza del TAR,

è a disposizione di tutti i colleghi che vorranno avvalersi di Studi Legali competenti e specializzati nella

materia e, con i quali vi sono convenzioni di collaborazione su tutto il territorio nazionale.

La UILPA non è solo una tessera, nella UILPA batte un cuore solo per la tutela dei nostri iscritti!

IL COORDINATORE PROV.LE BRINDISI UILPA DIFESA

Dott. Michele PUCA