UILPA DEI VIGILI DEL FUOCO – PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE

La scrivente O.S. UILPA dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con la presente,

dichiara lo stato di agitazione del personale e chiede l’attivazione della procedura di

raffreddamento e conciliazione, ai sensi della normativa vigente. La medesima ritiene

necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per le motivazioni di

seguito elencate:

fin dall’arrivo dell’ing. Capuano, in qualità di Comandante Provinciale del Comando

VVF di Brindisi, non vi è stato mai un dialogo aperto nell’interesse della collettività

nella sua interezza e dei lavoratori. Risposte evasive, assicurazioni di pronto

interessamento in merito a talune situazioni che ancora oggi urgono di accorgimenti

particolari senza che nessuna di essa sia stata ancora risolta, nonostante l’impegno preso

alla presenza di un dirigente generale a seguito di precedente conciliazione;

per taluni interventi programmati organizzati, a nostro avviso, ” in maniera

dilettantistica”, in quanto hanno messo a rischio il buon andamento dell’organizzazione

del dispositivo di soccorso tecnico urgente e la sicurezza dei soccorritori e,

conseguentemente, sminuito la funzione del vigile del fuoco;

nel prendere atto che ad oggi manca la serenità necessaria per dare un servizio

efficiente ed efficace alla cittadinanza, anche in considerazione dello stato in cui

versano i servizi tecno-amministrativi impegnati tutti i giorni ad operare in condizioni

disagevoli e confusionari;

perché nonostante il tempo trascorso il dirigente non si è degnato di affrontare

fattivamente i problemi ivi esistenti. In conseguenza di ciò è evidente che non intende

dare seguito alle proprie parole.

Per tutte queste ragioni, è stato proclamato lo stato di agitazione ed avviate le procedure di

raffreddamento e conciliazione al termine delle quali, se ancora non ci saranno risposte, si

procederà ad indire lo sciopero della categoria.

Chiediamo, inoltre, che la conciliazione sia espletata anche in presenza di S.E. il

Prefetto di Brindisi, quale garante, poiché gli impegni assunti da parte della dirigenza

sono stati poi, purtroppo, puntualmente disattesi.

Brindisi lì 12/05/2022

Il Segretario Prov.le UILPAVVF

Francesco SPERTO