Uiltec Puglia – D’Errico confermato segretario generale

UILTEC PUGLIA. ANGELO D’ERRICO CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE.

NEL IV CONGRESSO REGIONALE LA ROTTA PER LE SFIDE DELLA TRANSIZIONE

Una stagione di rinnovata e profonda responsabilità per la UILTEC di Puglia. Il 4° Congresso regionale, svoltosi ieri 25 marzo 2026 a Noicattaro, ha confermato Angelo D’Errico Segretario Generale dell’Organizzazione Sindacale. Una rinnovata fiducia che permette nuovo slancio all’azione della UILTEC in Puglia, in un momento storico di mutamenti economici e sociali che richiedono al Sindacato una funzione non solo di presidio ma di guida propositiva di cambiamenti in atto

Il dibattito congressuale ha messo in luce la necessità impellente di «governare il cambiamento senza subirlo». Al centro della azione sindacale dei prossimi anni il Segretario D’Errico ha posto l’accento sul valore del lavoro e la dignità delle persone, elementi cruciali per affrontare le complesse transizioni industriali, energetiche e digitali che stanno ridisegnando il volto del territorio e dell’Industria al Sud.

Qualità dell’occupazione, sicurezza sui luoghi di lavoro e rivendicazione puntuali dei diritti dei lavoratori le direttive sulle quali UILTEC sarà impegnata nelle sei province pugliesi. La sfida dei prossimi anni sarà quella di coniugare l’inevitabile innovazione tecnologica con una ferrea salvaguardia dei livelli occupazionali, rafforzando la contrattazione e la presenza capillare nei luoghi di lavoro. Centrale sarà inoltre l’investimento sulla formazione continua e sullo sviluppo delle competenze, strumenti indispensabili per garantire inclusione e coesione territoriale in un modello industriale che deve essere, prima di tutto, sostenibile ed equo.

Ad affiancare Angelo D’Errico in questo ambizioso percorso sarà la rinnovata Segreteria Regionale, composta da Ilenja Di Pede, Amedeo Guerriero, Carlo Perrucci e Fabiana Signore, e dal Tesoriere Domenico Carbonara. Una squadra che continuerà a rappresentare un punto di riferimento solido e credibile, affrontando le incognite del futuro con la determinazione e i valori che da sempre contraddistinguono l’identità della UIL.

Presente al Congresso pugliese la Segretaria Generale Nazionale della UILTEC Daniela Piras che ha affermato come «dal Congresso della UILTEC Puglia viene fuori una direzione netta per il futuro del territorio: difendere e rilanciare la vocazione industriale della regione, contrastare precarietà e dumping, costruire risposte nazionali alle crisi».

A D’Errico e a tutta la nuova Segreteria, l’Assemblea Congressuale della Uiltec Puglia, ha espresso le più sentite felicitazioni ed auguri di buon lavoro, con la certezza che condurranno la Categoria con quell’equilibrio e quel forte senso di responsabilità necessari a tutelare una platea di lavoratrici e lavoratori sempre più vasta e diversificata.