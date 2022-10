ULTIMI DETTAGLI PRIMA DELL’INAUGURAZIONE DEL SALONE NAUTICO DI PUGLIA

Work in progress nel porto turistico “Marina di Brindisi” dove da mercoledì prossimo partirà la diciottesima edizione del Salone Nautico di Puglia. Gli allestitori sono al lavoro, mentre sono già arrivati i tir con le prime imbarcazioni che quest’anno non dovrebbero essere meno di duecento sui piazzali e sulle banchine del “Marina”. A questo si aggiungeranno gli stand della componentistica e poi la corposa attività di convegnistica su temi di grande interesse per il comparto nautico.

Lo Snim quest’anno si svolgerà con il fattivo contributo della Regione Puglia e, in particolare, dell’assessorato alla formazione. Ci sarà, infatti, un vero e proprio villaggio della formazione con un ruolo di primattori della Rete degli istituti alberghieri e della rete di istituti nautici.

La Lega Navale italiana, invece, realizzerà un villaggio dello sport in cui le scuole avranno un ruolo importante.

Insomma, ci sono tutti i presupposti perché quella di quest’anno si trasformi in una edizione da record, tanto più perché è annunciata la presenza di migliaia di visitatori anche da altre province pugliese.

Attireranno tanti curiosi ed anche possibili compratori, poi, le grandi imbarcazioni di cantieri italiani tra i più conosciuti al mondo e questo costituisce una conferma del ruolo che proprio il salone nautico di Brindisi sta assumendo all’interno del comparto delle attività del mare a livello nazionale.

Nel corso dello Snim, infine, saranno presentati anche la rete dei porti turistici pugliesi, a cura del Distretto della Nautica, e il Consorzio nautico Puglia.