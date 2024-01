Ultimi due open day del Liceo “Palumbo”

La dirigente scolastica, i docenti e tutto il personale della scuola, invitano i futuri alunni e le loro

famiglie ai due ultimi OPEN DAY, domenica 21 e 28 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso

la sede di via Achille Grandi 17, a Brindisi.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Oliva, illustrerà la ricca offerta formativa, che consente

un’ampia possibilità di scelta tra Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale, Liceo

Linguistico, e il nuovissimo Liceo del Made in Italy e presenterà le attività extracurriculari (PCTO,

stage all’estero, certificazioni linguistiche e informatiche, progetti di arricchimento dell’offerta

formativa) e le innovative metodologie didattiche (CLIL, Esabac, metodo Orberg, Debate) che

sostengono l’apprendimento nelle varie discipline.

“L’istituzione del nuovo Liceo del Made in Italy — ha spiegato il ministro dell’istruzione e del

merito Giuseppe Valditara — si propone di avvicinare l’istruzione al mondo dell’imprenditoria e

quindi del lavoro, riducendo la distanza fra le competenze richieste dai settori produttivi e quelle

fornite dalla scuola”. È un percorso scolastico all’avanguardia, che coniuga tradizione e

innovazione, il cui obiettivo è formare i talenti che saranno chiamati a valorizzare al meglio le

eccellenze italiane, la creatività e la qualità.

“La nostra scuola – spiega la Dirigente Scolastica Maria Oliva – ha fatto esperienze nel campo della

promozione e valorizzazione dei beni culturali del territorio. Il Liceo del Made in Italy sviluppa

competenze, oltre che giuridiche ed economiche, anche nel settore storico-geografico e artisticoculturale; ebbene, noi vorremmo personalizzare il percorso dandogli questa direzione, una

promozione internazionale del nostro territorio, nella sua varietà e straordinaria attrattiva, tra

mare, cultura, storia, gastronomia e paesaggi”. Economia, dunque, ma anche storia e geografia del

territorio, arte in inglese, tre lingue straniere, psicologia e tecniche della comunicazione.

Le iscrizioni online si effettuano fino al 10 febbraio 2024.

Il personale di segreteria sarà a disposizione dei genitori per supporto, anche telefonico, nella

procedura di iscrizione.

Per prenotazioni e informazioni, chiamare il 380 9034077 (anche whatsapp) o inviare un’e-mail a

orientamento@liceopalumbo.edu.it o visitare il sito www.liceopalumbobrindisi.edu.it