ULTIMI EROI DEL COVID:  MANIFESTAZIONE LAVORATORI PRECARI ASL  INDETTA DALLA FP CGIL PETR IL 21 MARZO, ALLE ORE 10.30, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ASL BRINDISI

La FP CGIL non ha ricevuto nessun riscontro, nonostante reiterate richieste d’incontro, riguardante il personale sanitario, tecnico e amministrativo reclutato a chiamata diretta e idonei al concorso, nonostante le opportunità offerte dal nuovo decreto “Mille proroghe” per estendere i contratti ed aprire nuovi percorsi di stabilità occupazionale. Tali lavoratori termineranno i loro contratti il 31 marzo, poiché non rientrerebbero nei processi di stabilizzazione, nonostante soddisfino i requisiti richiesti e abbiano prestato servizio durante l’emergenza COVID-19 in aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Tuttavia, la legge n. 197 del 30 dicembre 2022 consente agli enti del SSN di assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023, di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale.

La FP CGIL Brindisi ha richiesto la convocazione di un tavolo tematico per discutere della sottoscrizione di un nuovo contratto e/o proroga al fine di consentire al personale, infermieri, Oss, amministrativi e tutto il personale avente diritto, di conseguire l’anzianità utile alla stabilizzazione COVID e/o stabilizzazione Legge Madia ordinaria.

Per i motivi sopraccitati la FP CGIL informa che il giorno 21 Marzo ha organizzato alle ore 10.30, una manifestazione sotto la sede della direzione generale della ASL Brindisi sita in via Napoli.

Questa segreteria informa tutti i cittadini che sono stati degnamente assistiti ,e le istituzioni al fine di al fine di tendere una mano agli “ultimi eroi” del COVID per garantire la loro stabilità lavorativa. Alcune ASL, come quelle di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, hanno già rinnovato i contratti per il personale COVID e/o Legge Madia fino al raggiungimento dei termini di legge, dimostrando la possibilità e l’importanza di tutelare il personale che ha lavorato in prima linea durante l’emergenza sanitaria. Ci auspichiamo le stesse celeri determinazioni al riguardo anche per l’a ASL brindisina.