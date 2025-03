Ultimi posti per il corso dedicato ad aspiranti assaggiatori di olio di oliva organizzato da Assoproli Bari in collaborazione con Associazione Dialoghi Fluidi a Ostuni

Partirà venerdì 14 marzo presso la sede del Gal Alto Salento di Ostuni il Corso di Idoneità Fisiologica all’Assaggio (I Livello) organizzato dall’associazione L’Olio di Puglia Dialoghi Fluidi e Assoproli Bari.



Il corso si rivolge ad aspiranti assaggiatori e avrà durata di 36 ore in formula week end con inizio venerdì 14 marzo e conclusione domenica 23 marzo. Previsto un esame finale e il rilascio dell’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio propedeutico all’iscrizione all’albo nazionale degli assaggiatori olio.



Oltre alle lezioni teoriche, il corso prevede gli assaggi di una vasta selezione di oli al fine di capirne pregi e difetti, la visita tecnica in frantoio e il pranzo conclusivo.



L’obiettivo è creare sempre più una conoscenza professionale e una consapevolezza seria verso il prodotto olio. Un prodotto cruciale per l’economia del territorio e per una sana e corretta alimentazione. Oltrechè incidere attraverso i percorsi formativi sul miglioramento della qualità del prodotto stesso.



Il corso vede la partecipazione di Eit Food – Dipartimento Disspa – Università degli Studi di Bari, e il patrocinio di Comune di Ostuni, Gal Alto Salento, Regione Puglia, Accademia dell’Olivo e dell’Olio, Ameedo e Associazione Donne dell’Olio.



Si rivolge in particolare a: produttori di olio, frantoiani, seller e mondo oleario in genere; operatori della ristorazione inclusi gestori di agriturismi; operatori turistici; giornalisti, giornalisti gastronomici e operatori della comunicazione. Consumatori e appassionati in genere.



Capo Panel del corso il dott. Nicola Perrucci, coordinamento prof.ssa Antonia Tamborrino, dott. Andrea Pezzolla, dott. Gennaro Napolitano.



Ultimi posti disponibili. Per ulteriori informazioni contattare il numero della segreteria organizzativa Assolavoro soc. coop. 080 5534041.