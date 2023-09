ULTIMO GIORNO DEI SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI DELLA CITTÀ

I solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della nostra città, si sono conclusi con grande partecipazione e sentita condivisione. Alle 19.00, presso la Basilica Cattedrale, si è tenuta la celebrazione eucaristica che ha visto la presenza di molti fedeli. Alle 20.00 è partita la solenne Processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale al Santuario di Santa Maria degli Angeli. Nel corso della Processione, la statua equestre di San Teodoro D’Amasea è stata riportata in Cattedrale. Con le statue dei Santi Patroni “tornate a casa”, possono considerarsi effettivamente conclusi i festeggiamenti. È stata una settimana densa di eventi che hanno coinvolto tutti. Un programma religioso curato in ogni particolare e tanti sono stati i momenti emozionanti, come lo spettacolo pirotecnico che sabato sera, dopo la Processione a mare, lo sbarco dei Santi Patroni e i discorsi del Sindaco Giuseppe Marchionna e dell’Arcivescovo Giovanni Intini, ha letteralmente entusiasmato tutti. Le processioni sono state molto seguite e tanti sono stati i momenti di preghiera e di approfondimento su varie tematiche. Possiamo sicuramente concludere che i festeggiamenti si sono svolti positivamente e la città ha potuto vivere questi giorni con allegria e condivisione. Per quanto riguarda la nostra testata online, Brindisitime, abbiamo seguito tutti gli eventi con vari articoli e video certi di fornire, così, un ottimo servizio per la città. Anna Consales