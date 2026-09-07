Ultimo giorno dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni

Si sono conclusi con una straordinaria partecipazione di popolo i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi. Una settimana densa di fede, tradizione e senso di appartenenza, che ha visto l’intera comunità cittadina stringersi attorno alle proprie radici spirituali e culturali.

​Alle ore 19.00, presso la Basilica Cattedrale, si è tenuta la solenne celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Pio Conte, Rettore del Santuario di Santa Maria degli Angeli. A seguire, un momento di profonda devozione, alle ore 20.00, infatti, ha preso il via la Processione che ha scortato le Reliquie di San Lorenzo dalla Basilica Cattedrale, passando per l’incrocio dei corsi, verso il Santuario di Santa Maria degli Angeli, per terminare in Cattedrale. Con il ritorno a casa delle statue, scende il sipario su un’edizione memorabile.

​Il momento clou è stato la serata di sabato. Dopo la suggestiva Processione a mare e lo sbarco delle statue, ci sono stati i messaggi del Sindaco Giuseppe Marchionna e dell’Arcivescovo Giovanni Intini. A coronare la notte, uno spettacolo pirotecnico sul porto che ha incantato migliaia di spettatori col naso all’insù.

​Un successo organizzativo impeccabile. La complessa macchina della sicurezza ha gestito perfettamente una cornice di pubblico imponente, affiancata dal prezioso supporto del CISOM, attivo sia nel presidio di primo soccorso, sia nella delicata scorta logistica alle Reliquie e ai simulacri dei Santi.

​Il bilancio finale va ben oltre la cronaca di un evento perché la città è riuscita a ritrovare se stessa, riscoprendo il valore dell’aggregazione e della condivisione. La redazione di Brindisitime ha documentato passo dopo passo ogni appuntamento con articoli, dirette e reportage video, con l’impegno di offrire alla comunità una narrazione puntuale e viva della sua festa più grande. Anna Consales