ULTIMO QUARTO DECISIVO: BRINDISI BATTE MORNAR BAR E VOLA IN FINALE AL MEMORIAL PENTASSUGLIA

LA SERATA INAUGURALE DELLA HAPPY CASA CUP 2022 VA AI PADRONI DI CASA VITTORIOSI PER 96-83.

La serata inaugurale dell’undicesima edizione del Memorial Pentassuglia se l’aggiudicano i padroni di casa della Happy Casa, vittoriosi con il punteggio di 96-83 ai danni del team montenegrino Mornar Bar. Una partita vera e tirata per tutto l’arco dei quaranta minuti con gli ospiti che hanno venduto cara la pelle al terzo impegno di preseason dei biancoazzurri, anche questa sera vincenti. Decisivo l’ultimo periodo da 27-16 in cui Brindisi piazza l’allungo e timbra il pass per la finale del Memorial contro Napoli.

Bowman-Reed-Burnell-Etou-Perkins il quintetto iniziale scelto dallo staff tecnico biancoazzurro. Il match si apre subito ad alto ritmo con gli ospiti capaci di trovare ottime soluzioni da oltre l’arco (12-18 al 4’). Reed trova confidenza con i canestri del PalaPentassuglia e Bowman infiamma il pubblico presente con una schiacciata a una mano degna della copertina highlights (20-20). Burnell suona la carica per il primo vantaggio della Happy Casa a fine primo quarto sul 29-28. Dai recuperi in difesa di Reed e Mascolo e dall’atletismo e doppia dimensione di Dixson e Bayehe, Brindisi trova slancio per il primo break della partita a proprio favore (40-33 al 13’). Il Mornar non demorde, risale la china e mette il muso avanti a fine primo tempo: 47-48. La velocità del play Russell e la precisione del capitano Vranjes sono una spina nel fianco per la difesa biancoazzurra tanto da permettere ai montenegrini di allungare il gap di vantaggio a ridosso della doppia cifra (55-64 al 25’). Mezzanotte e Bayehe firmano il 9-0 per impattare, Dixson realizza allo scadere il canestro del vantaggio (69-67). Sono ancora loro i protagonisti del parziale Happy Casa: Bayehe e Dixson confezionano il +7 sul 74-67 a inizio periodo. È il break della svolta a cui Reed e Bowman mettono la ciliegina sulla torta per il massimo vantaggio (88-73 al 37’) e vittoria finale.

Sabato pomeriggio la seconda sfida del torneo tra Napoli e Mornar Bar; la sfida conclusiva è in programma domenica alle ore 18 tra la Happy Casa e la squadra partenopea. Tickets in vendita a €10.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-KK MORNAR BAR: 96-83 (29-28, 47-48, 69-67, 96-83)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 10, Burnell 11, Reed 16, Bowman 12, Malaventura 2, Mascolo 9, Bocevski, Mezzanotte 8, Riismaa, Bayehe 12, Perkins 12, Dixson 4. All.: Vitucci.

KK MORNAR BAR: Scuka 5, Kovacevic 3, Russell 22, Vujacic 5, Pecarski 19, Diong 5, Kone, Zivanovic 2, Mikovic 2, Vranjes 20, Veskovic ne, Marljukic ne. All.: Pavicevic.