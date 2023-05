ULTIMO SPETTACOLO DELLA STAGIONE 2022/2023 IN SCENA AL TEATRO KOPÓ

6 MAGGIO 2023 ORE 21.00

7 MAGGIO 2023 18.00

Lo spettacolo ci mostra la storia di un genere teatrale dal quale hanno avviato i primi passi l’opera lirica, la pantomima, il mimo, l’improvvisazione e le tecniche del comico e soprattutto dei tipi fissi-personaggi, che ancora oggi sono patrimonio del teatro italiano e che attraverso il loro repertorio tracciano un quadro di diversi secoli di storia teatrale, sociale e antropologica della cultura occidentale.

Masquerade Mask passa dai canovacci antichi del 1400 fino ad arrivare a momenti di repertorio contemporaneo, studiati e creati dagli attori della compagnia durante gli anni, come nell’antica tradizione cinquecentesca, passando da rivisitazioni e improvvisazioni di classici come Shakespeare e Molière rifacendosi, durante le presentazioni del repertorio, all’arte di coinvolgimento del pubblico, tramandata da saltimbanchi e più recentemente dal Maestro e premio Nobel Dario Fo.



PRODUZIONE FRATERNAL COMPAGNIA (BOLOGNA)

REGIA Massimo Machiavelli

CAST Tania Passarini, Alessandra Cortesi, Luca Comastri

INGRESSO 13€ SCONTI E RIDUZIONE PER OVER 65 E UNDER 26