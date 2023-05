UMBERTO DE VITTI RENDE OMAGGIO AD ARADEO

L’associazione “Il Curro – aps” ha partecipato con entusiasmo all’estemporanea di pittura organizzata ad Aradeo dall’associazione ArtAradeo il …..

Abbiamo trascorso dei bellissimi momenti dipingendo e discorrendo d’arte con altri partecipanti. Tra questi anche dei pittori nostri concittadini.

Il quadro, realizzato dal nostro eclettico presidente, Umberto de Vitti ha reso omaggio al comune di Aradeo così come richiesto dal regolamento. Realizzato con tecnica mista su tavola, raffigura il castello baronale nel viola di un cielo all’imbrunire. Quasi un castello fantasma, dai tratti poco nitidi in netta contraddizione con la natura di un verde prepotente che si affaccia dal muretto a secco, quasi a toccare lo spettatore. Un vero e proprio paesaggio del nostro territorio dove i contrasti la fanno da padrone, dove i contrasti ne costituiscono il fascino.

Siamo stati accolti con garbo ed attenzione ed è per questo che abbiamo deciso di donare il quadro ai nostri colleghi dell’associazione ArtAradeo che ne sono stati entusiasti.

Il quadro rimarrà da loro o potrà essere venduto ed il ricavato dato in beneficenza: comunque sia ci fa immensamente piacere avere la possibilità di allietare lo sguardo e l’anima di qualcuno che potrà goderne.