Un altro brindisino nella famosa scuola di “Amici 2025”

Dopo Cristiana Carella, in arte Senza Cri, dal primo giorno nella prestigiosa scuola di Amici di Maria De Filippi, un altro brindisino ha fatto il suo ingresso nella squadra di Emanuel Lo, come ballerino di hip hop, durante la puntata in onda domenica 2 febbraio. È Francesco Fasano, classe 2000, il nuovo ballerino che ha stupito immediatamente per il suo talento e anche la maestra Alessandra Celentano ha avuto belle parole per lui, riconoscendone il grande talento. Francesco, da sempre appassionato per la musica, ha mosso i primi passi nel mondo della danza da giovanissimo e dal 2009 al 2014 si è formato presso il Centro Arte Danza di Brindisi. In seguito, si è perfezionato in Svizzera, dove ha conseguito il diploma nel 2018 sotto la guida di Amanda Bennet. Il suo talento innegabile lo ha portato a ricoprire incarichi prestigiosi, avendo l’opportunità di ballare in coreografie di artisti di fama mondiale, tra cui George Balanchine, Heinz Spoerli, Kenneth Mc-Millan e Richard Werlock. Francesco è, inoltre, il direttore artistico del “IMAGO- dance festival”. Adesso, nella scuola più prestigiosa d’Italia, avrà modo di evidenziare, ulteriormente, la sua bravura, facendosi conoscere anche in Italia, e, sicuramente, le sue esibizioni non lasceranno indifferenti. Complimenti al nostro concittadino! Anna Consales