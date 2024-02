Un altro incidente mortale! Muore 76enne

Un altro incidente con conseguenze mortali sulle strade del Brindisino. Un uomo 76enne ha perso il controllo della Ford Fiesta che stava guidando e si è capovolto sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri, ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Il fatto si è verificato poco dopo le ore 17 sulla strada provinciale n. 50, tra Francavilla e Villa Castelli, nei pressi di una azienda agricola.

La strada è stata chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire la messa in sicurezza e poi la rimozione della vettura. Ancora una volta sono le strade provinciali il teatro di queste tragedia, a conferma del fatto che è necessario aumentare i sistemi di sicurezza.