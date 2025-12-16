Un altro passo decisivo verso la nascita del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Pietro Vernotico

Nella mattinata di ieri, 15 dicembre, il Comune di San Pietro Vernotico, nella persona del Sindaco Maria Lucia Argeniteri, ha formalmente sottoscritto l’atto di costituzione del diritto di superficie, della durata di 99 anni a titolo gratuito, in favore del Demanio dello Stato, relativo all’immobile destinato ad accogliere la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza.
Nel pomeriggio della stessa giornata, l’iter ha registrato un’ulteriore tappa fondamentale: l’Agenzia del Demanio, rappresentata dall’Ing. Vincenzo Petracca, ha proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile in uso governativo al Ministero dell’Interno, rappresentato dal Dirigente del Servizio Contratti della Prefettura – UTG di Brindisi, dott. Michele Albertini.
Due passaggi amministrativi di grande rilievo che segnano un’ulteriore e concreta accelerazione verso la positiva conclusione di un percorso strategico per la sicurezza e la legalità del territorio.
Una volta concluso il relativo bando di gara, previa ultimazione del progetto da parte della Provincia, potranno essere avviati i lavori, finanziati dal Ministero dell’Interno per l’importo di 600.000 euro, necessari alla prossima e pronta funzionalizzazione del Commissariato, aprendo così la strada a un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini.
Un traguardo sempre più vicino, che testimonia la piena sinergia tra le Istituzioni e la volontà condivisa di portare a compimento un progetto atteso, che rafforzerà ulteriormente la presenza dello Stato sul territorio, segnando un momento storico per tutta l’area meridionale del brindisino, al confine con la provincia di Lecce.