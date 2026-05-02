Un amore di diamante, la storia di Susy e Eumeo Corrado

Corre l’anno 1966, con tutta la fiducia, l’entusiasmo e la voglia di fare che pulsa nelle mani e nel cuore. Quel 2 maggio, in un’epoca così promettente anche nella nostra città, mentre risuonano le note dei Beatles e “Ho in mente te”, una giovane coppia come tante convola a nozze. Lei, Clelia, ragazza divoratrice di libri e assetata di conoscenza, che preferisce farsi chiamare Susy, vissuta a Genova fino a quel giorno; lui, Eumeo, che preferisce farsi chiamare proprio così, come il personaggio omerico, giovane imprenditore edile con un talento per la pittura e le arti.

Da allora sono trascorsi sessant’anni. Nel mentre, quattro figlie, tre nipoti, tante scelte, progetti, sacrifici e gioie. Un percorso familiare e di vita semplice eppure complesso, condiviso con impegno, responsabilità e un sano umorismo che soccorre soprattutto nei momenti più critici. Mentre la Storia cambiava, la loro storia resisteva. Le passioni per i viaggi, per le gare con le auto d’epoca, per la natura, gli animali, la musica, l’artigianato, l’arte; la solidarietà senza clamore e senza discriminazioni, verso chi è vicino e chi è lontano. Il calore e il senso di ospitalità, nonostante lo stile di vita discreto. Gesti d’amore, scambiati, trasmessi senza pretendere di insegnare, esempio vitale e reale.

Psicanalisti, guru, counselor… tra tante opinioni e consigli di vita non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. La verità è che nessuno conosce la ricetta esatta della felicità, men che meno gli ingredienti di una coppia felice. Un’alchimia misteriosa, preziosa. Autentica. Rara, forte, brillante di luce propria. Come un diamante. Forse, il segreto di un amore che dura è in poche parole: passione, generosità e gratitudine. Susy e Eumeo oggi sono nonni, ridono e bisticciano come il primo giorno, sognano, progettano, si vogliono bene e amano la vita. Questo amore inossidabile tracima nei cuori dei nipoti, delle figlie e dei loro compagni, come pure di tutte le persone incontrate.

Buon sessantesimo anno d’amore agli sposi di diamante e alla loro famiglia, oggi e per sempre, anche da Brindisi Time.