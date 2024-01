Un anno dal concorso. Insorge il Comitato Graduatoria Polizia Locale

Il Comitato Graduatoria Polizia Locale di Brindisi costituitosi presso il Sindacato Cobas esprime amarezza per le vicissitudini avvenute nell’ultimo anno.

Ebbene sì, è passato un anno dal termine del concorso e le aspettative per gratificare l’impegno ed i sacrifici dei partecipanti sembrano essersi perse.

Abbiamo più volte chiesto un incontro formale con il Sindaco o un suo delegato, ad oggi non concesso.

Non riusciamo a comprendere tanta superficialità verso una categoria quasi al collasso per la mancanza di personale, nonostante alcuni emendamenti presentati in consiglio comunale indicavano soluzioni economiche e finanziarie positive per le nuove assunzioni.

La cosa più incomprensibile è la mancanza di volontà nel cedere la graduatoria ad altri enti, che permetterebbe di far scorrere la graduatoria e soprattutto garantire stabilità a tanti giovani volenterosi ed amanti di questo lavoro.

Considerata la situazione attuale, svariati comuni in provincia di Brindisi e Lecce sotto organico ed impossibilitati a bandire nuovi concorsi, accederanno sicuramente a graduatorie fuori provincia, nonostante la nostra lunga graduatoria ancora ferma.

Per questo chiediamo un incontro formale con l’amministrazione ed in particolar modo con il Sindaco per avere risposte certe sul nostro futuro.

Chiediamo quindi informazioni sulle possibili assunzioni nella Polizia Locale di Brindisi, l’ apertura della graduatoria per cessioni ad enti che ne faranno richiesta e proroga della stessa di almeno un anno (quello perso) oltre la naturale scadenza, come da bando.

Il Comitato Graduatoria Polizia Locale Brindisi