Studio 19 è una scuola di hip hop creata da Danilo Chiarelli in qualità di direttore artistico e coreografo. Un vero talento della nostra città che ormai è noto ben oltre i confini pugliesi.

Aperta in un momento difficile per via del covid, ha ottenuto da subito buoni risultati con i primi posti conseguiti a Foggia e Lecce.

Ieri si è tenuto il saggio al Teatro Impero come chiusura di un primo anno ricco di soddisfazioni e risultati .