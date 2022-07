UN ANNO FA LA SCOMPARSA DELLA INDIMENTICABILE RAFFAELLA CARRÀ

Il 5 luglio 2021 ci lasciava la grande Raffaella Carrà. È passato un anno e tornano i ricordi. Un’artista come la Carrà non potrà mai essere dimenticata perché lei è stata, e lo sarà per sempre, un’icona di stile e, soprattutto, un’icona dell’ottimismo. Come non ricordare il suo bellissimo sorriso, la sua bravura e il favoloso caschetto biondo. Tantissimi show, canzoni che hanno lasciato il segno, tutto ci parla di lei. Come non ricordare la canzone “Tuca-tuca”, scritta da Gianni Boncompagni e da Franco Pisano. Il coreografo Don Lurio ideò un ballo a due che consisteva nel toccare varie parti del corpo e fu subito un successo strepitoso. Sicuramente Raffaella è stata icona di emancipazione, libertà e cambiamento ed è riuscita a sfidare l’Italia bigotta per l’emancipazione femminile e la libertà. Una donna indipendente e coraggiosa che ha collezionato successi che l’hanno consacrata nell’immaginario comune. A breve potremo assistere ad un musical in ricordo dell’artista:”Ballo-ballo”, che è stato presentato in anteprima a Sanremo. Un tributo alla sua gioia, con tutti i suoi successi, che la “riporterà” nei palcoscenici di tutto il mondo. Raffaella, un mito intramontabile! Anna Consales