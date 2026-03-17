Un anno senza il professor Damiano Mevoli: Brindisi lo ricorda con una messa in Cattedrale

Oggi, 17 marzo, ricorre il primo anniversario della scomparsa del professor Damiano Mevoli, figura molto stimata e apprezzata nella città di Brindisi. A un anno dalla sua morte, il ricordo del docente e intellettuale resta vivo tra quanti lo hanno conosciuto, tra studenti, colleghi e cittadini che hanno potuto apprezzarne le qualità umane e culturali.

Il professor Mevoli si è spento il 17 marzo 2025 all’età di 77 anni. Docente universitario di grande competenza, ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e all’insegnamento della lingua e della letteratura latina, contribuendo alla formazione di numerose generazioni di studenti. Nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi universitari e ha collaborato con l’Università di Lecce, distinguendosi per il suo impegno nella ricerca e nella didattica.

Oltre all’attività accademica, Mevoli è stato anche un punto di riferimento nella vita pubblica della città. Per anni ha partecipato attivamente alla politica locale, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale a Brindisi, sempre animato da un forte senso civico e dall’amore per la propria comunità.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona di grande cultura, integrità e umanità, capace di lasciare un segno profondo non solo nell’ambito universitario ma anche nella vita sociale e culturale del territorio.

Per ricordarlo, mercoledì 18 marzo alle ore 18, nella Basilica Cattedrale di Brindisi, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio a un anno dalla sua scomparsa. Un momento di raccoglimento e preghiera aperto a quanti vorranno unirsi alla famiglia e alla comunità nel ricordo del professore.

Un’occasione per rendere omaggio a una figura che ha rappresentato un importante punto di riferimento per la cultura e la vita civile brindisina, e che continua a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto e stimato