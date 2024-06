Un anno senza Silvio Berlusconi…

Un anno fa, proprio il 12 giugno 2023, moriva Silvio Berlusconi, una giornata di lutto per chi lo amava e anche per chi semplicemente ne riconosceva i meriti. È passato un anno, ma il ricordo è ancora vivo e stasera, alle 20.30, tutte le reti Mediaset, in contemporanea, trasmetteranno uno speciale “Caro Presidente, un anno dopo”, a cura del giornalista Toni Capuozzo, proprio per commemorare il Fondatore di Mediaset e Forza Italia. Saranno in tanti ad intervenire, con ricordi e curiosità, dagli amici di una vita al mondo della televisione e dello Sport che tanto amava e che seguiva e supportava con passione. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile e che i figli hanno voluto ricordare, anche, con un’intera pagina sui principali quotidiani nazionali, con la toccante frase:”Dolcissimo papà, il tuo amore vivrà sempre dentro di noi. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi”. Ad accompagnare il messaggio, una sua foto sorridente. Un uomo che è riuscito a realizzare i suoi sogni e che ha lavorato fino agli ultimi giorni di vita, con il solito entusiasmo e tanta voglia di fare. Silvio Berlusconi, un uomo che ha realizzato tanto è che ha vissuto pienamente la sua vita. Anna Consales