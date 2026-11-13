Un annullo filatelico al Teatro Verdi per Brindisi Capitale della Cultura di Puglia 2026

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, il foyer del Nuovo Teatro Verdi ha ospitato uno sportello temporaneo di Poste Italiane dedicato a “Brindisi Capitale della Cultura di Puglia 2026”. Un timbro speciale per fissare su carta un riconoscimento cittadino. L’annullo filatelico parla al collezionista e al semplice cittadino che vuole conservare una traccia fisica di questo passaggio. ​Dalle 17:00 alle 19:00, cittadini e collezionisti possono richiedere l’annullo figurato pensato per l’occasione, trasformando cartoline e corrispondenza in una testimonianza diretta di questo traguardo. Con l’attivazione di questo sportello, Brindisi fissa su carta il proprio percorso come Capitale della Cultura di Puglia, trasformando un riconoscimento istituzionale in un oggetto quotidiano, pronto a circolare di mano in mano. Il Teatro, ancora una volta, diventa luogo di comunità, dove la cultura non è solo spettacolo da osservare, ma patrimonio condiviso da custodire e spedire altrove. L’evento rientra nell’ambito del programma del Festival Dieta Mediterranea. Anna Consales