Un bagnino brindisino mette in salvo una famiglia nel mare di Pescara

Dieci persone poste in salvo domenica scorsa nel mare di Pescara. Tra gli “Angeli del Mare Rescue Italy FISA”, l’associazione che si occupa di Sicurezza Balneare Mare Laghi e Piscina in Abruzzo, c’è un brindisino, Daniele Ardone (a sx nella foto), bagnino sul litorale pescarese. Il pedalò su cui erano seduti i sei adulti e quattro bambini, appartenenti ad una stessa famiglia, era rimasto intrappolato su una scogliera, alle prese con onde e tanta paura. L’impatto con la scogliera aveva causato squarci e rottura del pedalò, che quindi stava per affondare. All’istante, appena vista la situazione di pericolo, i soccorritori e i bagnini degli “Angeli del Mare” si sono diretti sul luogo dove era incastrato il pedalò, mettendo in salvo subito i bambini. “Sono arrivato col pattino in prossimità del luogo d’impatto tra il pedalò e la scogliera – ha dichiarato il giovane bagnino brindisino Daniele Ardone – e mi sono subito reso conto che la situazione era molto grave per chi era a bordo, più di quello che si poteva vedere da lontano. E poi c’erano bambini piccoli da mettere in sicurezza e salvare, oltre che il resto della famiglia. L’operazione di soccorso e salvataggio era già iniziata con i miei esperti colleghi Marco e Alessia con le moto d’acqua. Loro si sono occupati dei bambini e di chi stava soffrendo. Io ho fatto salire sul pattino le due donne adulte e un’altra bambina, recuperato i due uomini in acqua e alla fine siamo riusciti a riportare tutta la famiglia a riva. Tutti sani e salvi. In seguito si è proceduto con il recupero del pedalò che nel frattempo si era riempito d’acqua e stava affondando. Marco si è tuffato di nuovo, ha preso una cima, legato alla moto il pedalò e riportato a riva in sicurezza.” Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i tanti pericoli del mare, troppo spesso sottovalutati dai bagnanti che poi si ritrovano in situazioni di pericolo per la loro stessa vita.