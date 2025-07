Un bel caso di “buona sanità” al Perrino

Lettera di congratulazioni:

si scrive spesso in maniera

negativa sulle strutture

ospedaliere, é sempre

facile criticare e tutti,e

siamo maestri nel farlo,ma quando c’è da parlare positivamente, pochi se lo ricordano. A

volte capita di verificare

oggettivamente e dall

interno alcune dinamiche

positive sconosciute o di

cui nessuno proferisce

parola. Mio padre un uomo di 85 anni é stato

ricoverato nel reparto di

“Medicina Interna” presso

I Ospedale Perrino di

Brindisi per una polmonite

acuta in stato avanzato.

Avendo vissuto da vicino la degenza ho potuto ammirare: la cura la gentilezza e la cortesia con la quale venivano trattati i pazienti indiscriminatamente.La grande professionalità dei medici in primis e degli infermieri/e poi.ho aspettato fino alle sua dimissione per poter scrivere questo, senza interesse alcuno, in questo reparto oltre alla grande competenza quello che ho riscontrato è l UMANITÀ degli operatori, che assistono i degenti, anche coloro che versano in condizioni disperate con pazienza e vicinanza. Concludo con il ringraziare tutti e con la speranza che ciò sopra descritto si verifichi anche negli altri reparti.

Ciro Rollo