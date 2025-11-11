Un brindisino alla guida della Uil Trasporti regionale

La UIL di Brindisi augura buon lavoro a Mino Greco nel suo nuovo incarico di Segretario Generale Regionale della UIL Trasporti.

Una elezione che riempie d’orgoglio il Sindacato in Terra di Brindisi e che premia la competenza, la passione e la grande esperienza maturata in anni di impegno costante nel mondo del lavoro e del Sindacato dal nostro Dirigente.

Mino rappresenta un sicuro punto di riferimento per i lavoratori dei comparti Logistica, Trasporti ed Igiene Ambientale ed ha saputo affrontare con determinazione le complesse sfide legate alla Categoria, in modo particolare negli appalti industriali. Un ambito nel quale tutela, sicurezza e dignità del lavoro devono essere difese quotidianamente. Tante le battaglie qui a Brindisi, in modo particolare negli ultimi anni di Transizione Economica e Sociale.

La sua elezione è garanzia di continuità e di rinnovato slancio per la Categoria in Puglia e per tutta la nostra Organizzazione. Siamo certi che Mino saprà portare avanti con autorevolezza e visione i valori della UIL e dei lavoratori pugliesi e brindisini.