Un brindisino alla guida della vela solidale italiana: Luca Lenzi il nuovo Presidente nazionale di UVS.

L’Unione Italiana Vela Solidale (UVS) ha un nuovo presidente. E’ il brindisino Luca Lenzi, componente del direttivo di GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita, eletto al termine dell’assemblea annuale che quest’anno si è svolta proprio a Brindisi. L’organismo nazionale, che riunisce le principali associazioni italiane impegnate nella promozione della vela come strumento di inclusione, riabilitazione, formazione ed educazione, ha rinnovato il proprio direttivo scegliendo una guida che da anni rappresenta uno dei volti più attivi e riconosciuti della vela solidale. Accanto a Lenzi, il nuovo gruppo dirigente sarà composto da Alessandrina De Vita dell’associazione GPS Porto Torres, nominata co-presidente; Francesco Busalacchi della Fondazione Exodus di Portoferraio, tesoriere; Nancy D’Arrigo del Centro Koros APS di Catania, consigliere con delega alla formazione; e Stefano Pepe dell’APS Mal di Mare di Roma, segretario. Una squadra che unisce esperienze, territori e sensibilità diverse, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rete nazionale e ampliare l’impatto sociale dei progetti di vela solidale. Durante l’assemblea sono state definite le priorità per il prossimo triennio: la formazione dei Maestri di vela solidale, il consolidamento della rete associativa, la valorizzazione delle esperienze locali e la promozione di nuove iniziative capaci di rendere la vela uno strumento sempre più accessibile e trasformativo per persone con fragilità, giovani, comunità educative e realtà sociali.

Grande soddisfazione è stata espressa da Marco Miglietta, presidente di GV3: “La nomina di Luca Lenzi a Presidente dell’Unione Italiana Vela Solidale è motivo di orgoglio per la nostra associazione e per il territorio brindisino. È un incarico prestigioso e meritato, che riconosce la sua dedizione, la sua competenza e la sua capacità di costruire relazioni solide nel mondo della vela sociale. Sono convinto che Luca darà un contributo significativo all’UVS e che, nel suo nuovo ruolo, si impegnerà al massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’associazione. La sua guida sarà un valore aggiunto per l’intero movimento nazionale e uno stimolo a proseguire con ancora più energia nel nostro impegno quotidiano.”

La scelta di Brindisi come sede dell’assemblea e l’elezione di un presidente espressione del territorio rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli anni da GV3 nella promozione della vela come strumento di crescita e inclusione. Con questo nuovo corso, l’Unione Italiana Vela Solidale si prepara a tracciare una rotta ambiziosa, capace di unire competenze, passioni e visioni per portare la vela solidale sempre più in alto.