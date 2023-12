Un brindisino prossimo Ufficiale nell’Accademia Navale di Livorno

Non è una circostanza troppo usuale nella nostra città condividere con un nostro concittadino un’esperienza di vita che per certi versi è fuori dal comune, pur essendo una città in cui il mare ha un’importanza fondamentale per la sua cultura, per la sua tradizione, per l’economia. Da poco, la prestigiosa e ambita Accademia navale di Livorno annovera tra i propri cadetti Giorgio Mollo, 22 anni, figlio di Giuseppe Mollo e Sonia Palermo. Giorgio, durante i suoi studi che gli hanno permesso di conseguire il titolo di Laurea triennale in TSRM (Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia) con il massimo dei voti, presso l’Università Campus Bio-medico di Roma, ha anche preparato al meglio gli studi per superare le varie, difficili e affollate selezioni per entrare nell’Accademia Navale di Livorno SAN (settore sanitari), il cui corso di studi prevede la Laurea di Medicina e Chirurgia. Il 2 dicembre scorso Giorgio Mollo ha giurato fedeltà alla Repubblica per diventare, in futuro, un ufficiale della Marina Militare italiana.