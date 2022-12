UN BRINDISINO SUL RED CARPET DI HOLLYWOOD

Nei giorni scorsi, un evento molto raro e emozionante ha interessato il celebre ballerino, coreografo italiano nonché fondatore della Street v School – Hip Hop Academy di Brindisi, Teodoro Quaranta (in arte Teddy Wigga) che ha sfilato sul Red Carpet di Hollywood a Los Angeles, tenuto nel famoso TLC Chinese Theatre, in occasione della World Premiere del film “M3gan”, in uscita nelle sale italiane dal 6 gennaio 2023.

Tutto nasce da una performance ispirata alla coreografia del Film Horror della Universal Pictures, che Teddy pubblica sul suo profilo TIK TOK ottenendo milioni di visualizzazioni. È proprio grazie a questo video che Teddy viene notato ed invitato ufficialmente a partecipare all’evento mondiale.

Ricordiamo che Teddy Wigga, è stato il primo ballerino a Brindisi ad aver introdotto la danza urbana. In 20 anni di danza ha ballato e lavorato per importanti artisti della scena hiphop e raggae italiana e straniera come Annalisa, Baby K, Boomdabash, Alessandra Amoroso, SudSound System, Gabry Ponte, Clementino, Diluvio, T.O.K., Tormento, Inoki, Miss Triniti.

Ha collaborato per case discografiche inglesi come “Atlantic Records” e “Warner Music” che quest’anno lo hanno impegnato anche per la promozione musicale dei videoclip di Charlie XCX e Lizzo.

Ha lavorato per diversi programmi televisivi, tra cui: Battiti Live su Italia 1, in veste di coreografo e ballerino coinvolgendo anche i ballerini della Street School, poi ancora Italia’s Got Talent e come giudice di gara nel programma Televisivo “The Coach” trasmesso su La7.

E’ tutt’oggi giudice ufficiale del Campionato Nazionale Italiano di Hip Hop.

Insegna in noti camp di danza e scuole in molte città italiane e straniere come Atene, Corfù, Stoupa, Kalamata, Città del Messico, Roma, Palermo, Milano,Firenze,Torino,Ancona, Scalea, Trapani, Siracusa,Napoli,Trani, Livorno,Certaldo,Marsala, Crotone,Taranto).

Durante la pandemia, Teddy Wigga si è dedicato ai social come Tik Tok, Instagram, YouTube , Facebook, diventando influencer e creator Italiano, raggiungendo in pochissimo tempo una forte popolarità anche all’estero. In poco tempo il suo canale YouTube ha raggiunto i 35000 iscritti con milioni di visualizzazioni, mentre il profilo di Tik Tok ha superato i 320.000k Followers .

Grazie al sostegno della sua famiglia e dei suoi amici nonché allievi, il celebre Direttore Artistico Salentino ha così sfilato sul Red Carpet insieme a famose figure del cinema Hollywoodiano, rappresentando la Grande Famiglia della Street School Brindisi HipHop Academy , e portando lustro alla sua città natale, Brindisi.