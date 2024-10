“Un caffè al tramonto” per la “Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico”

“Oggi i tumori devono fare meno paura…più che provvedimenti terapeutici, sono da raccomandare due armi fondamentali: la scoperta precoce e la prevenzione primaria- Dr. Antonio Di Giulio (ottobre 1995)”. In occasione della “Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico, domenica13 ottobre 2024, la Fondazione “Tonino Di Giulio”, con il Patrocinio di Europa Donna Italia, ha organizzato un “Caffè al tramonto” che si è tenuto presso il Bar Betty di Brindisi. Quella di questo anno è stata la quarta giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno ed è stato importante ritrovarsi e, nell’occasione, promuovere la campagna del 2024 “Non c’è tempo da perdere, ogni momento conta!”. La giornata è stata riconosciuta grazie alla raccolta di firme organizzata da Europa Donna Italia con il contributo delle Associazioni collegate, tra cui la Fondazione Tonino Di Giulio. La campagna di sensibilizzazione ha presentato “le cinque richieste fondamentali dei bisogni delle pazienti che le Istituzioni e l’opinione pubblica devono conoscere e le Istituzioni, di conseguenza, agire e rispondere concretamente con Atti e decisioni politiche”: 1) un percorso specifico; 2) gli studi clinici; 3) le nuove cure; 4)attenzione alla qualità della vita; 5) l’invalidità civile. Europa Donna e le Associazioni aderenti chiedono, con forza, alle Istituzioni, che le 5 richieste possano diventare realtà al più presto, per migliorare la vita delle donne che, purtroppo, convivono con questa patologia. Un incontro molto interessante che le partecipanti hanno chiesto di proseguire con chiacchierate informali per ricevere maggiori informazioni. Anna Consales