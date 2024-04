Un caloroso benvenuto del SIAP al Prefetto Carnevale

Accogliamo con un caloroso benvenuto presso il nuovo Prefetto di Brindisi Dr. CARNEVALE Luigi, già Dirigente della Polizia di Stato. Rivolgiamo a S.E. il benvenuto a nome del S.I.A.P. Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato. Lo spirito è sempre quello della massima collaborazione per il bene e i bisogni della nostra comunità per le sfide che ci attendono nel breve periodo, e ci vedranno alla ribalta internazionale con il vertice del G7 nella nostra provincia coordinando il nuovo Questore dr. LIONETTI Giampiero.

Avremo da affrontare nuove questioni ma anche da portare avanti quanto costruito in questi anni di collaborazione istituzionale.



Infine cogliamo l’occasione per ringraziare ed esprimere la nostra riconoscenza al Prefetto uscente Dottoressa Michela La Iacona che è sempre stata presente ad ogni richiesta di supporto e per la vicinanza dimostrata.