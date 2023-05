UN CAMPIONE REGIONALE PER IL TEAM “FUORISOGLIA” DI FRANCAVILLA

Il Team Fuorisoglia di Francavilla Fontana ha il suo Campione Regionale XCO cat. M5. Si tratta di

Gianluca Pedone residente a Oria ma, da qualche tempo, iscritto tra gli atleti del Team ciclistico di

Francavilla Fontana.

Nella giornata di ieri, 30 aprile 2023, si è svolto il Campionato Regionale XCO nel bellissimo Parco

Ortolini di Martina Franca; prima della partenza una pioggia torrenziale ha reso il percorso gara

ancora più duro e accattivante. Ma Pedone non ha avuto timori, in sella alla sua MTB ha superato

uno dopo l’altro i suoi avversari e si è portato alla vittoria nella sua categoria diventando, così,

Campione Regionale FCI Puglia cat. M5.

Gianluca Pedone è un atleta forte e determinato; è ritornato sui campi di gara dopo 10 anni di STOP

dovuto ad un gravissimo infortunio. Dallo scorso anno ha ripreso gli allenamenti e i risultati si

cominciano a vedere. Questo è solo il primo di tanti traguardi che ha in mente di raggiungere l’atleta

del Team Fuorisoglia.

Gianluca Pedone è una persona straordinaria, commenta il presidente del Team Fuorisoglia

Massimiliano Lopalco. Da quando ha deciso di riprendere a gareggiare dopo il suo infortunio, ho

subito capito che avrebbe raggiunto ottimi risultati e avrebbe portato a casa delle belle vittorie. Come

Presidente del Team non posso che essere orgoglioso che un nostro atleta abbia raggiunto un

traguardo così importante e soprattutto dopo il suo infortunio. Auguro a Gianluca, conclude Lopalco,

di raggiungere ancora tanti altri splendidi risultati per se stesso e per il nostro Team Fuorisoglia.