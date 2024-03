Un caso di “buona sanità” nel Pronto Soccorso del Perrino

In un periodo dove medici e paramedici fanno sempre più fatica a gestire una grande mole di lavoro nelle strutture pubbliche ospedaliere, in cui troppo spesso si registrano casi di malasanità o cattiva “gestione del paziente”, un nostro lettore ci segnala un caso di “buona sanità” verificatosi nell’ospedale Perrino e – nello specifico – grazie all”equipe del Pronto Soccorso guidata dalla dott.ssa Valentina Narcisi che nel turno serale/notturno di sabato 24 febbraio scorso ha gestito brillantemente una problematica cardiaca abbastanza complessa protrattasi per oltre 12 ore con “monitoraggio e assistenza terapeutica diretta” sino all’eliminazione della stessa.

Ciò che ha colpito il nostro lettore sono state sicuramente le doti professionali della dott.ssa Narcisi, ma anche quelle umane, evidenziate nonostante le difficoltà oggettive determinate dalla necessità di trattare contemporaneamente tanti pazienti con patologie complesse giunti in quelle ore nel Pronto Soccorso del Perrino

Un plauso e un ringraziamento viene rivolto dall’interessato anche alla dott.ssa Cardiologa Alessandra Leopizzi, visto che anche nei suoi confronti sono state riscontrate capacità umane e professionali durante il trattamento dello stesso paziente.