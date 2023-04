UN COMITATO PROMOTORE PER L’AMERICA’S CUP A BRINDISI

COMUNICATO STAMPA

Comitato Promotore

“America’s Cup a Brindisi

Si è riunito oggi il comitato promotore per l’“America’s Cup a Brindisi” in vista della tappa in calendario il prossimo ottobre.

È stato già contattato il comitato organizzatore dell’America’s Cup e nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro per presentare i punti di forza di Brindisi.

La città offre uno stadio del vento con condizioni logistiche, meteo-marine e scenografiche perfette. Laddove la città di Cagliari confermasse il ritiro della propria candidatura, le possibilità di ottenere questo grande risultato sono apertissime.

Il comitato promotore è naturalmente aperto e pronto ad accogliere ulteriori disponibilità.

Al momento lo stesso è composto dalla Regione Puglia con il Presidente Michele Emiliano, dall’on. Mauro D’Attis, dal presidente dell’Autorità di sistema portuale MAM Ugo Patroni Griffi, dal presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, dal presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, dal presidente del Distretto nautico della Puglia Giuseppe Danese, dal presidente dello Snim Giuseppe Meo, dal presidente della sez. Porto, Logistica e Trasporti di Confindustria Brindisi Teo Titi, dal presidente della sez. Turismo di Confindustria Brindisi Sergio Angelelli, dall’assessore al Turismo del Comune di Brindisi Emma Taveri, dal presidente del Circolo della Vela di Brindisi Nino Caso, dal Commissario della Camera di Commercio di Brindisi Toni D’Amore, il Presidente Claudio Gorelli della Marina di Brindisi, da Assonautica e dal Presidente Lega Navale Salvatore Zarcone.

Lo sforzo per organizzare una manifestazione di tale livello è importante ma sono risorse che darebbero a Brindisi un ritorno d’immagine ed economico incredibile e probabilmente senza precedenti.