Un Convegno sul tema “L’Alterazione dell’umore nelle donne in menopausa: stato dell’arte e prospettive”

Domenica 26 maggio 2024, presso la Sala Congressi di Tenuta Moreno, Contrada Moreno, Mesagne (BR), si è tenuto un interessante Convegno sul tema:”L’Alterazione dell’umore nelle donne in menopausa: stato dell’arte e prospettive”. L’evento è stato organizzato da: il Rotary Club Brindisi e il Rotary Club Brindisi Appia Antica. Ha relazionato sull’argomento il prof. Andrea Riccardo Genazzani, stimato luminare di livello internazionale nel campo della ginecologia e dell’endocrinologia ginecologica, Presidente “Society of Ginecology Endocrinology”. Il prof. Genazzani, già rotariano, ha tenuto una relazione completa ed esaustiva, dimostrando, ancora una volta, grandi capacità di divulgatore scientifico. È riuscito ad illustrare accuratamente i delicati e complessi meccanismi che caratterizzano le donne nel loro apparato produttivo. La menopausa, evento che l’essere umano condivide solo con qualche specie di cetaceo, comporta una profonda modificazione degli equilibri ormonali e quindi dell’assetto dell’intero organismo. La menopausa è una tappa fisiologica della vita di ogni donna che si verifica mediamente intorno ai 50 anni di età. Spesso è vissuta in modo drammatico dalle donne perché viene identificata con l’inizio dell’invecchiamento. Al giorno d’oggi, con una aspettativa di vita che va oltre gli 85 anni, molte donne trascorrono un periodo rilevante della propria esistenza in queste condizioni, sicuramente differenti da quando erano in età fertile. È stato evidenziato il concetto che un’idonea terapia ormonale sostitutiva di lungo periodo, ingiustamente demonizzata come foriera di un elevato rischio neoplastico, si rivela, in realtà, uno strumento efficace per fronteggiare i disturbi della menopausa e mantenere la piena efficienza fisica e mentale della donna. Sono intervenuti per i saluti istituzionali: l’avv. Daniela Passaro, Presidente Rotary Club Appia Antica e il dott. Giorgio Stomati, Presidente Rotary Club Brindisi. Ha concluso i lavori l’arch. Francesca Pennetta, Assistente del Governatore. Ha moderato l’incontro il dott. Massimo Stomati, U. O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale A. Perrino Brindisi. La relazione del prof. Genazzani è stata seguita con molto interesse da un pubblico, composto solo in parte da medici, che ha dimostrato una particolare attenzione verso una tematica così importante. Anna Consales