Un corso di formazione dedicato al mondo dei tartufi…

L’Associazione di Promozione Sociale “Stirpe” propone un innovativo corso di formazione dedicato al mondo dei tartufi, finalizzato a scoprire tutti i segreti di questo prezioso fungo ipogeo e alla preparazione per l’esame per il rilascio del patentino per la raccolta del tartufo presso la Regione Puglia.

Le lezioni, che si terranno presso il Gianna Rock Cafè di Veglie, nelle giornate del 11, 13, 15 e 18 marzo, saranno curate dal dott. micologo Giorgio Rucco e dal micologo Francesco De Giorgi.

Durante il corso si affronteranno temi quali:

• Le diverse specie di tartufi

• La conoscenza del bosco e degli habitat naturali

• La ricerca del tartufo con l’ausilio del cane

• Le modalità di raccolta e conservazione

• La degustazione e l’utilizzo gastronomico

• Escursioni didattiche per la ricerca del tartufo

Il programma prevede anche un’uscita nel bosco per mettere in pratica le tecniche apprese e una degustazione conclusiva a base di piatti al tartufo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il referente Stefano al numero 392.9720756.