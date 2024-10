Un cortometraggio che parla al cuore: L’importanza della prevenzione

“Amo il tuo senno” è il titolo del toccante cortometraggio prodotto dal Comune di San Pancrazio Salentino, che sarà proiettato a Mesagne giovedì alle ore 18:30 presso la sede dell’Associazione Giuseppe Di Vittorio. Questo progetto ha come obiettivo principale la promozione della cultura della prevenzione, in particolare per quanto riguarda i tumori al seno.

Questa opera cinematografica rappresenta un’importante opportunità per avviare un dialogo profondo e necessario sulla prevenzione. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui il dottor Stefano Burlizzi, direttore dell’U.O.S.D. di Chirurgia senologica dell’Ospedale Perrino, e la dottoressa Francesca Giannone, psiconcologa del medesimo reparto. Entrambi offriranno prospettive mediche e umane di grande valore, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e del supporto psicologico nei momenti critici.

Insieme a loro interverranno il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli e l’assessore Roberta Tollis, oltre al presidente dell’associazione ospitante Giovanni Galeone.

Il cortometraggio, diretto dal regista Cosimo Scarpello, beneficia della collaborazione della ASL di Brindisi e del reparto di Chirurgia senologica dell’ospedale Perrino. Il personale, a partire dal dottor Burlizzi, ha dimostrato un’eccezionale attenzione e spirito di collaborazione, evidenziando ulteriormente la loro fama di eccellenza, non solo a livello locale, ma anche regionale. La loro dedizione si riflette non solo nel trattamento dei pazienti, ma anche nel supporto educativo alla comunità, rendendo il reparto un pilastro fondamentale nella lotta contro il tumore al seno.

Un altro spunto di curiosità offerto dal film è Maura Ferraro, giovane e talentuosa attrice di Mesagne, che a soli sedici anni ha già dimostrato la sua bravura, interpretando un ruolo di primo piano in un cortometraggio di imminente uscita, che affronta tematiche adolescenziali di grande attualità. Perché Maura non solo recita, ma possiede estro e doti creative. Ella, infatti ha collaborato con il regista alla scrittura della sceneggiatura di “Amo il tuo senno”, in un’esperienza che arricchisce ulteriormente il suo profilo artistico. Con queste credenziali, per la giovane mesagnese, studentessa del liceo scientifico, si aprono interessanti prospettive.

Il cortometraggio, della durata di circa mezz’ora, racconta le vicende di una giovane coppia costretta ad affrontare una crisi emotiva e relazionale dopo la diagnosi di tumore al seno della protagonista. Ispirata a storie reali, la narrazione mette in luce la fragilità e la forza dell’amore di fronte alle difficoltà, sottolineando l’importanza del supporto reciproco nei momenti di crisi. “Amo il tuo senno” non è solo un cortometraggio: è una chiamata alla consapevolezza sull’importanza di prendersi cura della propria salute. Questo film si propone di toccare i cuori, ricordando che il percorso di prevenzione è, prima di tutto, un atto d’amore verso se stessi e verso le persone care.