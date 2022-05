UN CUORE PER L’AUTISMO – DOMANI LA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE IL PROGETTO

Un cuore per l’autismo: domani, giovedì 5 maggio, la conferenza stampa per presentare il progetto

Un cuore per l’autismo: si giocherà domenica 8 maggio, presso lo stadio ‘Alberto Guarini’ di Mesagne, la partita di calcio promossa dall’ASD ‘Virtus Calcio Mesagne’ in collaborazione con l’APS ‘Coloriamo il mondo’ col patrocinio della città di Mesagne.

Domani, giovedì 5 maggio, alle ore 11 presso l’Aula Consiliare del Comune di Mesagne, si terrà la conferenza stampa convocata per dettagliare l’organizzazione dell’evento e illustrare il progetto del quale la gara di domenica prossima rappresenta un primo appuntamento.

