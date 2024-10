Un dialogo tra fede, ragione e scienza con il Cardinale Ravasi

Presso la Pontifica Basilica Cattedrale di Brindisi, si è tenuto un’interessante conferenza con il Cardinale Gianfranco Ravasi sul tema: “La religione e l’umanesimo tra scienza e fede”. Ha introdotto e coordinato l’incontro il dott. Teodoro De Giorgio, storico dell’arte dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Cultura. Sono intervenuti: Mons. Mimmo Macilletti, Vicario episcopale per l’area laicato e cultura, don Cosimo Posi, direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Cultura, e S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Molto apprezzati i momenti musicali per violino e arpa, a cura di Gilda e Annalisa Ciaccia, che hanno aperto e chiuso la conferenza. L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni per favorire il dialogo tra credenti e non credenti. Il Cardinale Gianfranco Ravasi è noto per il suo impegno nel promuovere il dialogo tra fede e cultura. È uno dei più importanti studiosi biblici e teologi contemporanei, nonché un prolifico scrittore. Sono tanti i libri e gli articoli pubblicati che spaziano dalla teologia alla spiritualità, alla cultura. Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, si è sempre dedicato ad instaurare collegamenti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, riuscendo a coinvolgere il mondo dell’arte, della scienza e della cultura. Sicuramente una figura chiave nel tentativo della Chiesa di dialogare con la modernità. Da ricordare una sua iniziativa importante:”Il Cortile dei Gentili”, un progetto con l’obiettivo di creare un luogo di confronto e incontro tra credenti e non credenti, nato su invito di Benedetto XVI. Una conferenza che è stata seguita con molto interesse dal numeroso pubblico presente per le importanti riflessioni su temi che, da sempre, affascinano l’umanità. Anna Consales