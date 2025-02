Un eccezionale Valerio Mastandrea con il monologo “Migliore” al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, il noto attore Valerio Mastandrea ha portato in scena il monologo “Migliore”. L’attore, a breve, cederà il timone da protagonista per diventare regista della fortunata performance. Il monologo fu scritto venti anni fa da Mattia Torre, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019, proprio per il suo amico Valerio Mastandrea. È la storia di Alfredo, un uomo buono, insicuro, sempre pronto ad aiutare gli altri, ricevendo, in cambio, soltanto disprezzo e indifferenza, che ricorda, in parte, le disavventure del personaggio di Paolo Villaggio, anche se da un punto di vista differente. La situazione cambia quando, a causa di un incidente involontario del quale sarà nuovamente vittima, Alfredo decide di cambiare completamente il suo comportamento e di avviare la sua metamorfosi in uomo migliore. Se era sempre stato buono in un mondo crudele che lo aveva ripagato con indifferenza e cattiveria, tanto valeva diventare prepotenti come gli altri. Diventa, così, il migliore,determinato, ma mai violento. L’attore interpreta in modo eccezionale il personaggio di Alfredo, con tanta ironia, riuscendo a dare un’immagine nitida del protagonista. Vengono approfondite tematiche importanti, quali il cinismo, il disprezzo sociale. Una performance molto apprezzata dal pubblico che ha seguito con interesse la storia, magari immedesimandosi nella particolare situazione e riconoscendosi in Alfredo che diventa un emblema della nostra società che pretende determinati comportamenti, spesso discutibili, per essere accettati e avere successo. Sarà positiva o negativa l’evoluzione del protagonista? Occorre adeguarsi agli schemi che ci vengono imposti? Saranno gli spettatori a trarre le conclusioni. Certamente un’interpretazione indimenticabile, uno spettacolo intenso con un attore fantastico. Anna Consales