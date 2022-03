UN ESEMPIO DI BUONA SANITA’ AL “PERRINO”

Era stata ricoverata lo scorso 8 marzo in condizioni gravissime, ma oggi la brindisina Giuseppina Caporale questa avventura può raccontarla a casa sua, tra l’affetto delle sue figlie e dei suoi nipoti.

E tutto questo grazie alla grande professionalità ed alle capacità del personale sanitario che l’ha letteralmente strappata alla morte. Oggi, pertanto, proprio attraverso le colonne di Brindisitime, la signora Giuseppina vuole ringraziare tutti, a partire dai dottori Cavallo, Solazzo e Campanaro, così come la dottoressa Troccola ed il primario del reparto di Otorino, dott. Vincenzo Fornaro. Ma la signora Giuseppina non dimentica l’affetto e le grandi capacità di tutto il personale medico, infermieristico e le oss del Pronto Soccorso ed il personale del reparto di Terapia Intensiva. Infine, un grazie particolare alla signora Rosella Gentile per la sua immensa umanità.