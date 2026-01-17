Un filmato del Presidente Silvio Berlusconi apre l’iniziativa del Comitato del “SI”

Ha preso avvio nel pomeriggio, dall’Hotel Orientale di Brindisi, il tour del comitato di Forza Italia per il SÌ al referendum del 22 e 23 marzo sulla Giustizia e, in particolare, sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e Giudici. “Un SÌ per una giustizia giusta”. Questo lo slogan scelto dal partito azzurro per portare in tutta Italia il messaggio di Silvio Berlusconi. Sono intervenuti sia politici che cittadini colpiti da errori giudiziari. Accanto all’on. Mauro D’Attis e al coordinatore regionale dei comitati per il SÌ, on. Davide Bellomo, c’erano Gigi Riserbato, ex sindaco di Trani e oggetto di errori giudiziari, Michele Padovano, ex calciatore della Juventus e colpito anch’egli da errore giudiziario, e l’avv. Renzo De Leonardis. Ha moderato la giornalista Hoara Borselli. Ha introdotto la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola.