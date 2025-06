Un finanziamento di 1,8 milioni di euro per Ceglie Messapica per la rigenerazione urbana

Il Comune di Ceglie Messapica beneficerà di un finanziamento complessivo di 1.815.000 euro nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027. Le risorse sono state assegnate in seguito alla selezione dei progetti presentati dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Palmisano, confermando la validità della visione strategica perseguita in tema di rigenerazione urbana. I fondi saranno destinati a due interventi: – Recupero e riqualificazione energetica dell’ex carcere mandamentale, per 1.145.000 euro (Sub Ambito 1.2 – Espansione ottocentesca); – Riqualificazione urbana delle aree comunali in Via Ancona/Zona 167, per 670.000 euro (Sub Ambito 2.1). Questi progetti rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di efficientamento e valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino, con l’obiettivo di costruire una visione rinnovata di città, più sostenibile, inclusiva e attenta alla qualità degli spazi urbani. Nella giornata di ieri, presso la Regione Puglia, si è tenuto un incontro operativo sui progetti finanziati nell’ambito del FSC, al quale ha partecipato per il Comune di Ceglie Messapica l’Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi. L’Amministrazione comunale aggiornerà costantemente la cittadinanza su tutte le fasi di sviluppo e realizzazione dei progetti.