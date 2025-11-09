Facebook Instagram
zizza elezioni
Un fiume di solidarietà con “Viva Vittoria”. Il sostegno di Confcommercio

“E’ stata davvero emozionante stamattina la bellissima manifestazione svoltasi in piazza Santa Teresa, a Brindisi, su iniziativa di “Viva Vittoria” e con il chiaro intento di lanciare un messaggio contro la violenza di genere. Per mesi e mesi decine di donne hanno cucito all’uncinetto circa 1.500 coperte. Confcommercio, come tante altre associazioni di categoria e semplici cittadini, ha voluto offrire il proprio contributo per una causa così nobile. La delegazione presente in piazza stamattina era guidata dal vice presidente Arturo La Palma, dalla Presidente di Terziario Donna Mary Strabace, dalla dirigente Giorgia Tedesco e dal Direttore Mimmo Consales.

