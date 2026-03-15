Un Focus necessario sulla Menopausa

La splendida cornice della Sala della Colonna a Palazzo Nervegna ha ospitato sabato pomeriggio un evento di straordinario rilievo sociale e scientifico: “La prevenzione delle malattie femminili: Focus Menopausa”. L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi in sinergia con Rotary, Lions, Feder S.P. Ev. e ASL Brindisi, ha registrato un’affluenza di pubblico ben oltre le aspettative, confermando quanto il tema sia sentito e attuale.

​Una Conduzione Impeccabile

​Il successo della serata si deve in gran parte alla collaudata capacità organizzativa dell’Avv. Ernestina Sicilia, Presidente della Commissione Pari Opportunità. La sua conduzione, garbata ma incisiva, ha saputo tenere alto il ritmo del dibattito, sapientemente alternando i saluti istituzionali agli approfondimenti tecnici, rendendo l’intera serata fluida e coinvolgente per la numerosa platea presente.

​Interventi Istituzionali di Spessore

​Particolarmente significativi sono stati i contributi dei rappresentanti dei club service. Il Dott. Alfonso Baldassarre, Presidente del Lions Club Brindisi, e l’Avv. Riccardo Mele, Presidente del Rotary Club Brindisi, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni e istituzioni per promuovere la cultura della prevenzione sul territorio, ribadendo l’impegno costante delle loro realtà nel supporto a iniziative di tale spessore umano e scientifico.

​L’Eccellenza Scientifica al Servizio delle Donne

​Il cuore del convegno ha visto la partecipazione di professionisti di altissimo livello che hanno trattato temi complessi con chiarezza e professionalità:

​Dott. Massimo Stomati: Il Direttore dell’UOC Ginecologia e Ostetrica del P.O. Perrino ha incantato la platea con un’analisi profonda del vissuto della donna e, in chiusura, con un aggiornamento prezioso sulle ultime linee guida terapeutiche.

​Dott. Renato Poddi: Già Direttore della medesima unità operativa, ha affrontato con la consueta maestria e sensibilità un tema delicato come l’atrofia vulvo-vaginale, fornendo risposte concrete a problematiche spesso silenti.

​Le Dottoresse Melania Arnesano e Cristina Erroi: Entrambe dirigenti medici del Perrino, hanno fornito contributi fondamentali. La Dott.ssa Arnesano ha illustrato con rigore le conseguenze cardiovascolari e ossee della menopausa, mentre la Dott.ssa Erroi ha approfondito le implicazioni genito-urinarie e sessuali, offrendo una visione a 360 gradi del benessere femminile.

​Un Percorso che Continua

​Il numeroso pubblico presente, attento e partecipe fino ai saluti finali, testimonia l’efficacia di un format ormai consolidato. Questo convegno rappresenta infatti un ulteriore e fondamentale tassello nel virtuoso percorso di divulgazione intrapreso dalla Commissione Pari Opportunità. L’auspicio, condiviso da tutti i relatori e dalle autorità intervenute (tra cui il Sindaco Giuseppe Marchionna e il Direttore Generale ASL Maurizio De Nuccio), è che la Commissione e le associazioni partner continuino con la stessa determinazione a promuovere nuovi cicli di incontri, confermando Brindisi come centro propulsore per la tutela e la consapevolezza della salute femminile.