UN GALLO NEL CENTRO ABITATO DI MESAGNE! INTERVIENE LA POLIZIA LOCALE

Non credeva ai propri occhi il personale di polizia locale di servizio in pattuglia questa sera allorquando riceveva la segnalazione di un galletto al centro strada su via Marconi centralissima strada urbana della città di Mesagne che creava problemi alla circolazione . Giunti sul posto gli Agenti hanno dapprima bloccato il traffico poi anche grazie al sopraggiungere di altri colleghi riuscivano a bloccare il piccolo animale.

Lo stesso è stato consegnato ad una azienda agricola locale .

” emerge chiara la responsabilità di chi ne aveva la custodia in qualche corte del centro urbano” .

Certamente oltremodo difficile se non impossibile per facili e deduttive considerazioni individuare il responsabile.

Ancora una volta all interno del centro urbano non nuovi fatti collegati alla mancata custodia di animali da cortile o domestici che abbiano proprio nella custodia povo diligente l ‘unica causa attribuibile all uomo .